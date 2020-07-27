اليوم.. الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 2350 قطعة أرض مميزة وأكثر تميز بـ22 مدينة





تطرح هيئة المجتمعات العمرانية، كراسة شروط حجز 2350 قطعة أرض مميزة، وأكثر تميز، فى 22 مدينة جديدة، منها 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا" بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية، أيضاً 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضى السكنية الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضى المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقى المدن، مضيفا أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الإسكان: إن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضى السكنية المخلتفة، لتلبية رغبة المصريين فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة