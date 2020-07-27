شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة السابعة على التوالي لأعلى حاجز 1.17 لكل دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 27 من أيلول/سبتمبر من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% إلى مستويات 1.1704، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1641 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في عامين عند 1.1725، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1639، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1656.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة السنوية لمؤشر القروض الخاصة والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.2% مقابل 3.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-3 والتي قد تعكس هي الأخرى تسارع النمو إلى 9.5% مقابل 8.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 89.2 مقابل 86.2 في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 93.4 مقابل 91.4، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية هي الأخرى اتساعاً إلى ما قيمته 85.0 مقابل 81.3 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 7.0% مقابل 15.7% في أيار/مايو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.5% مقابل 3.7% في أيار/مايو.