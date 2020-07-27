شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يستعد لاستئناف الهجوم الصاعد– تحليل – 27-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قاوم سعر الزوج مؤخرا الضغوط السلبية اللحظية والناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 لنلاحظ تذبذبه المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى صموده فوق الدعم الأولي المستقر عند 0.8935 تقريبا.
ما سبق يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد ولنشير إلى أن بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك للموجات الصاعدة فإن ذلك يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي ولنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 0.9220 وصولا للحاجز المتمركز عند 0.9335.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9050 و 0.9220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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