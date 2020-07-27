شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالنهوض الايجابي- تحليل - 27-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أنهى سعر الزوج ارتداده التصحيحي الهابط الثبات فوق مستوى 123.10 ليستقر بذلك قرب مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز حول 123.70 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
ثبات السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, وبدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باقترابه من مستوى 80 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 124.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 125.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.10 و 124.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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