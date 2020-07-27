شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم لتعارض المؤشرات-تحليل - 27-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل موجات تصحيحية سلبية منذ أن استمر بتقديم إغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر عند 136.65 مسجلا بذلك مستوى 134.90 وليقترب بذلك من محور المتوسط المتحرك 55.
تؤول السلبية اللحظية لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مما يدعونا ذلك لترجيح المزيد من التذبذب السلبي المؤقت والذي قد يستهدف بدوره دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 134.30 قبل تشكيله لأي هجوم صاعد خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.20 و 134.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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