شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يمهد لارتفاع جديد– تحليل - 27-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 915.00 ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية باستقراره ضمن المسار الصاعد الجديد ليزيد ذلك من فرص استهدافه لمستويات إيجابية جديدة بتجاوزه لمستوى 950.00 وانجذابه نحو 1030.00 خلال الفترة القادمة. كذلك من العوامل المؤكدة للمسار الصاعد, تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الحالي ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد بالإضافة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء والذي يعزز محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي بتداولات الفترة الحالية. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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