شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -27-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار ثبات الحاجز المستقر عند 3.000 أمام تداولات سعر النحاس, إلا أن تقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم الممتد نحو 2.8000 يؤكد تمسكه بسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا.
يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليعزز محاولات الضغط على الحاجز المذكور سابقا ولنتوقع بتجاوزه البدء بتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 3.1200 وصولا نحو 3.3100 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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