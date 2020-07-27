شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" تكشف القطاعات الآقل تأثراً من "كورونا" بدول الخليج والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن هناك 3 قطاعات ستتأثر على نحو محدود من أزمة كورونا، وهي قطاعات الاتصالات والمرافق والتعليم، وفي المقابل ستكون قطاعات الطيران، والسياحة والضيافة، والنفط والغاز الأكبر تأثر من تلك الأزمة.
وقالت الوكالة، إن العالم شهد انكماشا ائتمانيا مفاجئا وحادا بفعل الجائحة، حيث إن الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن التأثر بذلك، وذلك بحسب موقع قناة العربية.
وبالنتيجة سوف تتأثر أرباح وإيرادات معظم الشركات الإقليمية، وقامت الوكالة أيضاً بخفض توقعاتها للإيرادات لدى القطاعات التي تعتبر أكثر استقراراً نسبياً، مثل الاتصالات؛ نظراً للوضع الاقتصادي الضعيف بشكل عام والتراجع في عدد السكان.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز قالت في مطلع الشهر الجاري، إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون.
وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.
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