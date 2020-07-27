شكرا لقرائتكم خبر عن وثيق للخدمات المالية: أثر حزم الدعم ستظهر نتائجها على مخصصات البنوك السعودية بداية الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لدى شركة وثيق للخدمات المالية، إن النظرة إلى مخصصات البنوك السعودية تتطلب الانتظار إلى ما ستكشفه نتائج الفصلين الثالث والرابع، وذلك سيكون أدق في معرفة أثر برامج الدعم القوية التي جاءت من الدولة ومن مؤسسة النقد للمقترضين.

وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، أن بعض البنوك ربما أجلت التأثير الفعلي لحالة الاقتراض إلى نهاية العام، وربما يمكن النظر إلى نتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أنها مؤشر مؤقت على ربحية البنوك، كما أنها تتضمن تراجعاً في نتائج العمليات، بسبب فترة الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وتوقع أن يزيد نمو القروض بسبب تأثر الشركات واحتياجها إلى المزيد من المال لتحسين وضعها بعد الجائحة، وسيكون هناك تباين في التأثر من الجائحة بين عميل وآخر، وسوف تؤثر الفائدة الصفرية على كبار المقترضين.

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وأشار إلى أن بعض المقترضين الآخرين سيكون لديهم تباين في التأثيرات وفي سلوكهم في الحصول على التمويل مستقبلا.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق؛ إن برنامج دعم القطاع الخاص تجاوز المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، حيث وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في مارس الماضي البرنامج بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.