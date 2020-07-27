أعلى مستوي فى التاريخ.. أسعار الذهب تستمر في الصعود بشكل جنوني.. وعيار 21 يسجل 860 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، ارتفاع كبير بقيمة 12 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب قرابة 30 دولار للأوقية، الأمر الذي جعل عيار 21 يصعد من 848 إلي 860 جنيها للجرام مع توقعات بتغيرات أخري بالأسعار خلال الساعات القادمة.

وقال هانى جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب عالميا سجلت أعلي معدلات لها على الاطلاق، لتكسر أكبر حاجز ونقطة مقاومة سجلتها عام 2011 حينما وصلت الاسعار وقتها إلي 1919 دولار، لكن الآن الأسعار العالمية للمعدن النفيس تسجل 1930 دولار، وهنا في سوق الصاغة الأسعار سجلت مستويات لم تصل لها في أي وقت سبق مرتفعا إلي 860 جنيها للجرام.

وأضاف: " بالفعل الذهب يمكن أن يسجل 1000 جنيه للجرام، فى حالة وصول سعر أوقية الذهب العالمية الى 2200 دولار، مع ثبات سعر صرف الدولار على الوضع الحالى، وفى حالة استمرار وضع السوق على ما هو عليه الآن، فسيناريو الصعود كبير جدا، وهذا العام يمكن أن نطلق عليه عام الذهب، نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة.

وقال ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع غير طبيعي في الذهب مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، نتيجة استمرار غموض المشهد حول الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الذهب ارتفع 1.5% خلال فتح التداول عليه ، ليصعد إلى أعلى مستوى مدفوعا بضعف الدولار وفى ظل توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا وهو ما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ أمن للتحوط ضد التضخم

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وتابع "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادى بسبب الخلاف الأمريكى الصينى والذى أخذ اشكال جديدة من التصعيد الآخذ فى التنامى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذى اتهم فيها الصين أنها سبب انتشار وظهور فيروس كورونا المستجد.

عيار 18 سجل 737 جنيها للجرامعيار 21 سجل 860 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 982 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6880 جنيها

أوقية الذهب 1930 دولارا