شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: صرف علاج 3 أشهر للمترددين على مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم صرف العلاج لمدة 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين علي مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة .

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والقوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن تقديم الخدمة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، أو من خلال الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألف و840 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى أمس الأحد.