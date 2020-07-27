شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام القليوبية لـ تليفزيون الخليج 365: حملات لمنع تكدس المواطنين على شريط القطار بشبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عواد أحمد سكرتير، عام محافظة القليوبية، على فيديو سجلته كاميرا أحد الأشخاص فى منطقة شبين القناطر بالقليوبية، لإقامة سوق على شريط قطار السكة الحديد فى الوقت الذى يمر فيه قطار وسط تكدس كبير للمواطنين.

وأكد عواد أحمد سكرتير عام محافظة القليوبية، فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، أن سوق شبين موجود فى هذه المنطقة منذ زمن، وأن الوحدة المحلية بشبين القناطر كل أسبوع أو يوم الأحد تقوم بفضه بعد انعقاده، مشيرا إلى أنه تم توفير أراضي قريبة فى عزبة الشقري وأبو خضرة حتى يتم نقل السوق الموجود حاليا إليها، وأنه يتم التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدة لإنشاء سور على خط السكة الحديد وعمل عمل تطوير هذه المزلقانات، والتي يأتي إليها بعض المواطنين من باقي المحافظات، خاصة أنه سوق إسبوعى.

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وأشار سكرتير عام القليوبية إلى أن هذا المشهد وتكدس المواطنين على شريط السكة الحديد متكرر وأنه ويتم تنفيذ حملات لفضه إسبوعيا بحضور الشرطة، وأنه لا يبرر هذا المشهد لأنه موجد بالفعل كل إسبوع، ونحاول أن نجد له بدائل، لافتا إلى أن مجلس المدينة قام ببناء سور على مساحة 250 مترا فى هذا الموقع في أحد جوانب من السكة الحديد وحوالى 50 مترا فى الجانب المقابل بارتفاع متر ونصف لمنع الأهالى من الدخول والتواجد في هذا المكان.

وأضاف سكرتير عام القليوبية، أن الوحدة المحلية تتعامل مع المشهد أسبوعيا، وأنه يتم البحث لوجود حلول جذرية للقضاء على هذه التجمعات، خاصة وأن هذا السوق وليد سنوات عديدة، والباعة في هذا السوق يرفضون التوجه لمناطق بديلة وفرتها المحافظة بحجة أنها بعيدة.

وأكد أنه المحافظة ستتخذ قرار حاسم بنقل السوق لعزبتى الشقرى وأبو خضرة ومن الأسبوع القادم لن يشهد تنظيم هذا السوق مرة أخرى.