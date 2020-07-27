شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يجتمع اليوم لوضع ضوابط القبول بتنسيق 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الجامعات الخاصة اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور صديق عبد السلام امين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس، ويهدف الاجتماع إلى وضع ضوابط التنسيق وقواعد القبول لتنسيق 2020 للعام الجامعى 2020/2021 .

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع اجراءات الجامعات خلال امتحانات طلاب السنوات النهائية بالكليات، وذلك لإطلاع الوزير على سير منظومة الامتحانات فى ضوء القرارات والإجراءات التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأخير بشأن تنظيم امتحانات الطلاب والإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اعتمد فى اجتماعه الأخير توصيات اللجنة المشكلة بقرار المجلس بتاريخ 18/4/2020 التى انتهت الى ما يلى:-

• مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

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• يجوز للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات، سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها فى أى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوباً.

• نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات، ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانه فى أول انعقاد يلى حضوره عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

• تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.