شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف لـ"تليفزيون الخليج 365" موعد تسجيل صفر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر خلال منتصف سبتمبر المقبل ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس، مشيرا إلى أن عدد الإصابات تراجعت كثيرا، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة.

وأضاف حسنى لـ "تلفزيون الخليج 365"، أن فيروس كورونا لم ينتهى، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وأشار حسنى إلى تصريحات كانت قد أعلنها منذ شهرين تقريبا، وأكد فيها ان ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو، وأنه بحلول منتصف يوليو ستقل الأعداد، موضحا أنه تمت مهاجمته على هذه التصريحات، ولم يرد وقتها، لأنه يعلم أن ما يقوله يعتمد على حقائق وآراء علمية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في أزمة كورونا، مشيرا إلى أن بروتوكول العلاج المصري هو أنجح بروتوكول على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس.

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وقال الدكتور حسنى في حديثه لتلفزيون الخليج 365، "احنا فى مرحلة حاليا نسعى فيها أننا نحط اسم مصر تانى في مجال البحث العلمي وتكون مصر رقم 1 في هذا الشأن، والعالم كله يتكلم عن مصر".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا حول حقن المصابين ببلازما المتعافين، إن بلازما المتعافين أثبتت نجاحها، حين يتم نقلها من متعافى إلى المريض بنسب معينة واعطيت في فترة مناسبة للمريض، مضيفا أنه ليس كل حالات الكورونا تستدعى البلازما، بل أن هناك حالات معينة هي التي تأخذ البلازما، وهي مرحلة ما قبل أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح الدكتور حسنى أيضا أنه ليس كل متعافى من كورونا يصلح لأن نأخذ منه البلازما ويتم حقنها للمريض .