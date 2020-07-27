شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: دعمنا خطوط الدفاع غرب سرت بشكل جيد لردع أى هجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن أردوغان يحشد الأسلحة والمرتزقة كأمر واقع، مشددا على أن الجيش دعم خطوط الدفاع غرب سرت بشكل جيد لردع أى هجوم.

وأضاف المسمارى، خلال حواره مع قناة العربية، أن سماء ليبيا مباحة ونحتاج إلى منظومة دفاع قوية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ضرورية من أجل صد أى عدوان من المليشيات أو تركيا عن طريق الطائرات.

وأوضح المسمارى، أن مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركى، لافتا إلى أن المرتزقة السوريون ينقلون من طرابلس إلى تاورغاء.