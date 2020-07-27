شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تهيب أصحاب السيارات سرعة تركيب الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين، مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص .

وفي إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة، أهابت الوزارة بمالكى المركبات، بالنسبة لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .

ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الإثنين، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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وعقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

وبالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.