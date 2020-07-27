شكرا لقرائتكم خبر عن كويتى ينتصر لمصرى بعد الإهانة.. قصة فيديو أثار السوشيال ميديا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب انتابت مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار فيديو يوثق تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير".

Advertisements

وفى الوقت نفسه، أشاد الكثيرون بدور ناصر العتيبى، رئيس الجمعية، بعد تقدمه باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.