شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتصالات البرلمان لـ تليفزيون الخليج 365: تحقيق مشاهير السوشيال "ثروة" مشروع بشرط دفع الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن التسويق الإلكترونى عبر السوشيال ميديا، شهد خلال العامين الماضيين نشاطا ملحوظا، خاصة وأن أغلب أصحاب الشركات والمنتجين لجأوا لترويج منتجاتهم عبر السوشيال ميديا، ويستعينوا بـ"فلوجرز" وهو شخص مشهور وعنده أكثر عدد من المتابعين، لتسويق منتجاتهم إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة موجود في العالم كله وليس في مصر أو في الدول العربية فقط، مشيرا إلى أن ممثلين ومشاهير كثير بيقوموا بشكل يومى.

وأضاف عضو لجنة اتصالات النواب في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365" أن تحفظ السلطات الكويتية على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا فى الكويت لتضخم أرصدتهم البنكية، جاء بسبب أن ثرواتهم تضخمت بشكل كبير ولذلك تم إجراء تحقيقات في هذا التضخم، مشيرا إلى أنه في مصر لا يوجد مشكلة حول هذا النوع من الدعاية أو تحقيق ثروات، خاصة أنه مكسب مشروع وذلك من خلال القيام تحقيقها بإجراء دعاية على السوشيال لمنتجات واستغلال الشهرة الخاصة بـ"الفلوجرز"، مؤكدا أنه في حال كون مصدر الأموال معروف ومن الشركات التي يقوم بتنفيذ الإعلانات أو الجهات التي يقوم بالترويج لمنتجاتها، خاصة وأنه يقوم بدفع الضرائب الخاصة بهذا الدخل، موضحا أنه في حالة تضخم في الأموال بشكل كبير ودون معرفة مصادرها، فإن مباحث الأموال العامة ستقوم بالتحقيق في هذا التضخم والتحقق من مصادره.

وأشار جون طلعت إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، كانت بصدد إعداد مشروع قانون لفرض ضرائب على الإعلانات للسوشيال ميديا، إلا أنها لم تنجح خلال دور الانعقاد الحالي في الانتهاء من إعداد هذا المشروع، مشيرا إلى أنه ضمن الخطة لإعداد هذا القانون وتم مناقشة بعض النقاط مع وزارة المالية ومع شركات السوشيال ميديا لدراسة كيفية تطبيق قانون الضرائب وطرق تنفيذه وتحصيل قيمة الضرائب، مشيرا إلى أنه يتوقع مع انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.