شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل متظاهر وإصابة 4 خلال تفريق قوات الأمن لمتظاهرين بساحة التحرير فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية عراقية، عن مقتل متظاهر وإصابة 4 خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين بساحة التحرير في العاصمة بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وفيما تجددت الاشتباكات، مساء اليوم، داخل ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

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وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، قيام متظاهرين بقطع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع لارجاع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين قاموا، مساء اليوم، بقطع ساحة التحرير وحرق الإطارات المحترقة فيها".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لارجاع المتظاهرين إلى التحرير".