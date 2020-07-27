شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: طرح أضاحى العيد فى منافذ الوزارة بأسعار تنافسية تقل عن السوق 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد فتحي مدير عام تسويق منافذ وزارة الزراعة التابعة للإدارة المركزية للزراعات المحمية، إن المنافذ استعدت لعيد الأضحى بطرح كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية عن 20 %، مضيفا أن أضاحي العيد المتوفرة لديها تتميز بمطابقتها للمواصفات الشرعية والبيطرية والصحية وتخضع لإشراف بيطري كامل، للتأكد من صلاحيتها كأضحية، والتأكد من خلوها من العيوب والأمراض الحيوانية، متابعا أن هذه العروض متوفرة بمختلف المنافذ التابعة للإدارة العامة للزراعات المحمية .

وأضاف مدير عام تسويق منافذ الزراعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عروض أضاحي العيد يتم تقديمها بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار الآخري في أسواق البيع، موضحا أن قائمة أسعار الأضاحي تشمل تحديد سعر 58 جنيها للكيلو القائم من الخراف البلدي مقابل 55 جنيها للكيلو القائم من الابقار و 50 جنيها للكيلو القائم من الجاموس و 60 جنيها للماعز و60 جنيها للكيلو القائم من أغنام البرقي الشهير وطرح اللحوم بسعر 105 جنيها للكيلو الكندوز و105 جنيها لكيلو الكبدة البلدي ومثلها لكيلو لحوم الضأن وطرح اللحوم السوداني بسعر 90 جنيها للكيلو، و70 جنيها للحوم البرازيلية.

وأوضح مدير التسويق في الزراعات المحمية، أن الميزة النسبية للمعروض من أضاحي العيد تعتمد علي الجودة أولا وتنوع الأضاحي ما بين الأغنام والابقار والجاموس والوفرة في المعروض لتلبية إحتياجات المستهلكين خلال أيام العيد فضلا عن وجود منتجات اللحوم المتنوعة سواء المحلية أو المستوردة والتي تلبي مختلف فئات المستهلكين.

فيما تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في عدة قطاعات ومنها الإدارة العامة للزراعة المحمية التابعة لمركز البحوث الزراعية باستغلال المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات وتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضاحي، والتأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي لعرض أضاحي متميزة تخدم المستهلك.