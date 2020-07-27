شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد تلفزيون الخليج 365..آخر تطورات قضية الشاب المصرى المعتدى عليه بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت نشرة الحصاد من تلفزيون الخليج 365 عددا من الأخبار الهامة، حيث جاء على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والاتصالات، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وكذلك مستجدات مشروع المحطة النووية بالضبعة.

ووجه الرئيس باستمرار جهود حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار التوسع فى الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، لتحسين الخدمة ولفاعلية آلية التحصيل.

كما تناول الحصاد انطلاق إشارة البدء فى الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين بالمقاعد الفردي أو القائمة على حد السواء متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القوائم المبدئية وكذا المرشحين المقبولين وتسلم الهيئة الأحكام الصادرة.

وحرصا على الصحة العامة، لا سيما مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كانت هناك ضوابط واضحة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وذكر الحصاد مناشدة وزارة الداخلية بالمواطنين، مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص .

وفي إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة، أهابت الوزارة بمالكى المركبات، بالنسبة لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .

وتناول الحصاد تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، حيث أوضح أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد"، وأعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب.

وفي الحصاد أيضاً تم تناول تحدث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مكالمة هاتفية مساء الجمعة، ناقشا فيها القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لبيان من السفارة البريطانية مساء الأحد، ناقش الوزيران آخر الشؤون الإقليمية، بما في ذلك سد النهضة الاثيوبي، وآخر التطورات في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال البيان إن الأسابيع الأخيرة شهدت تنسيقًا مكثفًا بين البلدين في مجموعة من القضايا بما في ذلك الأمن الإقليمي، والتجارة، والجهود المشتركة لمعالجة جائحة فيروس كورونا العالمية.

وشهدت النشرة خبر هام آخر متعلق بسد النهضة، حيث قال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس إن بيان الاتحاد الأفريقى حول اجتماعات سد النهضة جاء متوافقا مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

وأكد وزير الرى السودانى، أن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

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وتم خلال الحصاد التعرض لما أكده المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ديسمبر المقبل.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة، لـ"الخليج 365" أنه سيتم تسليم الحاجزين الوحدات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية في الحى السكنى R3 وكذلك الفيلات التي تم طرحها للحجز ،مضيفاً أنه سيتم طرح 8 آلاف وحدة سكنية للحجز في العاصمة الإدارية الجديدة عقب عيد الأضحى.

فيما كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع نسبة التعافي والشفاء بعد الخروج من مستشفيات العزل لـ35.9% بعد تسجيل 32903 حالة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، محذراً من تراخي البعض في الإجراءات الاحترازية.

ومن الأخبار الهامة التي تناولها الحصاد ما حدث الأحد من تشكيل محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل بمنطقة الزمالك، وذلك بعد إخلائه من السكان الأحد، وكذلك معاينة العقارات المحيطة لبيان مدى تأثرها والتأكد من سلامتها، حفاظا على أرواح المواطنين، حيث أن العقار مكون من 12 دور به 70 وحدة سكنية، منها 26 وحدة مغلقة.

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن ما ستقوله اللجنة سيتم عمله وأكثر، موضحاً أنه سيأخذ كل ساكن إيجار شقة أو إقامة فى فندق لمدة شهر، موضحاً أنه تم دفع 30 ألف جنيه لكل أسرة ليجد سكنا بديلا ملائما لمدة شهر.

وإلى الشأن الخارجي حيث قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن أردوغان يحشد الأسلحة والمرتزقة كأمر واقع، مشددا على أن الجيش دعم خطوط الدفاع غرب سرت بشكل جيد لردع أى هجوم.

وأضاف المسمارى، أن سماء ليبيا مباحة ونحتاج إلى منظومة دفاع قوية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ضرورية من أجل صد أى عدوان من المليشيات أو تركيا عن طريق الطائرات.

وأوضح أن مصراتة تحولت لقاعدة إدارية متقدمة للجيش التركى، لافتا إلى أن المرتزقة السوريون ينقلون من طرابلس إلى تاورغاء.

أكد الجيش الإسرائيلى، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية.

وإلى أخبار الرياضة حيث أنهى ليفربول، الموسم الحالى من الدوري الإنجليزي، بفوزه على مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، وشارك النجم المصرى محمد صلاح، بديلا فى المباراة، وكاد أن يسجل هدفا، بعد دخوله بدقيقة واحدة، ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

كما نجع فريق أستون فيلا الذي يلعب فيه ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل، بعد تعادله ليوم أمام مضيفه وست هام يونايتد.

وانتهى حصاد اليوم بأخبار الطقس حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فبالقاهرة العظمى ستكون 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.