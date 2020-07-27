شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جديدة بالأقصر.. غلق عمارة العزل بقرية الدير بعد شفاء كل الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد سلطان، منسق اللجنة الشعبية، بقرية الدير فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم اليوم الأحد، غلق عمارة العزل بالدير، لعدم وجود حالات بعد شفاء 6 حالات اليوم وإرتفاع المتعافين لـ20 حالة تعافى من كورونا داخل عمارة العزل المخصصة من المحافظة، حيث بدأ العمل فى العمارة مطلع يوليو الجارى، وذلك فى وجود طاقم طبى، وبإشراف كامل من وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة بالأقصر، وإدارة إسنا الصحية.

وأضاف الدكتور محمد سلطان، منسق اللجنة الشعبية بقرية الدير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تعاقدت مع أطباء وتمريض وعمال نظافة عملوا من قبل فى مستشفى عزل إسنا سيستمرون داخل العزل لمدة 14 يوماً متواصلة، وكذلك تم التعاقد مع أمن للعمارة، كما وفرت اللجنة جميع متطلبات العزل من أجهزة طبية ومستلزمات ومطهرات وكمامات وجوانتيات وبدل عزل وكحول، كما أن اللجنة هيأت المكان تهيئة مناسبة طبقاً للمواصفات المطلوبة من الصحة، ونجحت حتى الآن فى شفاء 20 حالة من كورونا من أبناء القرية، وتقرر غلق العمارة حالياً لعدم وجود حالات مع الإبقاء على كافة التجهيزات داخلها تحسباً لظهور أية حالات خلال الأيام المقبلة.

وأوضح منسق اللجنة الشعبية لمواجهة أزمة كورونا بقرية الدير، أنه يتم قبول الحالات البسيطة والمستقرة بالعمارة حتى سن 50 عاما من سكان قرية الدير طبقا لتعليمات الصحة، كما أن قبول الحالات سيكون عن طريق الصحة وبآلية وشروط معينة ولا تتدخل للجنة فى اختيار حالات دخول العزل، وسيتم استلام ملفات الحالات الراغبة فى عمل المسحة بالعمارة اعتباراً من اليوم، أما الحالات التى قامت بعمل المسحة وكانت إيجابية وتقرر لها عزل منزلى وترغب فى دخول عمارة العزل عليها إحضار صورة بطاقة الحالة مسجل عليها رقم محمول للتواصل اعتبارا من الغد، ويتم استلام ملفات عمل المسحة وصورة بطاقة الرقم القومي للحالات الإيجابية بعمارة العزل يومياً من الساعة 6 مساء حتى 9 مساء، مؤكداً على أن اللجنة ستقوم بتسهيل عمل المسحة بالصدرية للحالات المشتبهة لعدد يومى محدد بالاتفاق مع مدير الإدارة الصحية، حيث إن ملف عمل المسحة يشمل مايلى، " تحليل الدم للحالة - أشعة مقطعية للحالة - عدد 3 صور بطاقة رقم قومى للحالة".