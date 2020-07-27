شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي،، حيث اغلق عند مستوى 1٫28 ريال امس الأحد، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 1٫33 ريال، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫14 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫35 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.26 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط