شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك تقديم التداولات السلبية القوية ليحقق هدفنا الممتد عند 0.9187، ويظهر مزيد من الانخفاض الآن ليهاجم هذا المستوى ويحاول الثبات دونه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، لتمتد الأهداف التالية نحو مناطق 0.9077.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9240 سيدفع السعر لبدء تصحيح لحظي صاعد مؤقت قبل العودة للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط