شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات بزيارة مستوى 0.7200 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7065.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد