شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات بزيارة مستوى 0.7200 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7065.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.