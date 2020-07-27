شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار ضيق – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق في الجلسات الأخيرة، ويواجه تعارضاً مستمراً بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك وسلبية المتوسط المتحرك 50، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نشير إلى أن اختراق 43.90 سيدفع السعر للتعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 46.35، بينما يمثل كسر 42.75 عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 41.25 ثم 39.44 كمحطات سلبية رئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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