شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا ننتظر إشارة تأكيد للاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لكسر الدعم الذي يرتفع الآن إلى 41.00 أو اختراق المقاومة 42.45 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط تبدأ أهدافه بزيارة مناطق 38.50 ثم 36.10، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 45.00 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.20 والمقاومة 43.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي