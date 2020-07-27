شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا ننتظر إشارة تأكيد للاتجاه التالي، حيث يحتاج السعر لكسر الدعم الذي يرتفع الآن إلى 41.00 أو اختراق المقاومة 42.45 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط تبدأ أهدافه بزيارة مناطق 38.50 ثم 36.10، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستويات 45.00 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.20 والمقاومة 43.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر النفط ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.