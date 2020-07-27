شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل النموذج الإيجابي – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بإكمال نموذج العلم الصاعد ويبدأ اليوم باندفاع صاعد قوي ليتجاوز مستوى 22.85 ويقترب من هدفنا المنتظر عند 24.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 25.10.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 23.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 24.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد