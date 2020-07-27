شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجّل قمم تاريخية جديدة – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتجاوز القمة التاريخية المسجّلة عند 1920.80 ويحقق مزيد من المكاسب، في طريقه للتوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى مناطق 2000.00 دولار للأونصة، ويتحرك داخل قناة لحظية صاعدة جديدة تحمل السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1900.00 سيضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد