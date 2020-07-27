شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ليقترب من مستوى 1.3362، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، والتي تدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3270 كمحطة سلبية تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3465 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق 1.3612 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3290 والمقاومة 1.3450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط