شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف الممتد – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية قوية ليتمكن من كسر مستوى 106.44 والاندفاع هبوطاً ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 105.20، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر تجاوز مستوى دعم أفقي محوري يتواجد عند 106.00، ليضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع على المدى الأطول، ويمهّد الطريق أمام تجاوز 105.20 لفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 103.65 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإننا نتوقّع استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 106.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.60 والمقاومة 106.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يقترب من الهدف الممتد – تحليل - 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.