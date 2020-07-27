شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف الممتد – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية قوية ليتمكن من كسر مستوى 106.44 والاندفاع هبوطاً ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 105.20، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر تجاوز مستوى دعم أفقي محوري يتواجد عند 106.00، ليضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع على المدى الأطول، ويمهّد الطريق أمام تجاوز 105.20 لفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 103.65 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا نتوقّع استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 106.44.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.60 والمقاومة 106.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط