شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز المقاومة – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار باختراق مستوى 1.2777 وأنهى الأسبوع الماضي فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.2930.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.2777 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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