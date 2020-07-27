شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بارتفاع قوي – تحليل - 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم باندفاع صاعد قوي ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.1715، ونعتقد بأن الطريق مفتوح لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، ليبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تمتد إلى 1.1815.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1620 سيوقف الارتفاع الحالي ويضغط على السعر لإجراء بعض التصحيح اللحظي الهابط قبل استئناف الموجة الرئيسية الصاعدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1620 والمقاومة 1.1815

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد