شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس الأحد والتي أعرب من خلالها عن كون الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير الذي عقد في منتصف هذا الشهر والتي تضمن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني بأن ينتعش الاقتصاد الياباني بشكل معتدل خلال النصف الثاني من هذا العام، بينما حذروا أيضا من كون الاقتصاد "من غير المرجح أن يعود إلى المستويات التي كان عليها قبل اندلاع جائحة كورونا" حتى السنة المالية 2022.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية لليابان والتي تعكس تقلص التراجع إلى 3.5% مقابل 6.4% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر حزيران/يونيو.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا تأكيد مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة عبر الإنترنت على أن أسعار الفائدة السلبية لن تكون مفيدة في الظروف الحالية وأن تدابير السياسة النقدية الجديدة ستأتي بتكاليف، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 15.78 مليون ولقي 640,016 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.50% ليخسر 7.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,565.02، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.54% ليخسر هو الأخر 122.31 نقطة ويصل إلى المستوى 22,629.30.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليربح 20.61 نقطة ويصل إلى المستوى 4,526.20، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليربح هو لأخر 6.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,203.44.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.22% ليربح 53.44 نقطة ويصل إلى المستوى 24,758.77، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.18% ليربح هو الأخر 26.07 نقطة ويصل إلى المستوى 2,226.51.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.39% ليخسر 45.42 نقطة ويصل إلى المستوى 11,590.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 13.30 نقطة ويصل إلى المستوى 6,037.30.