شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9375 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعات لمستوى الدعم القوي عند 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,354 وبين مستوى المقاومة هو 9,418 نقطة
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