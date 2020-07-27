شكرا لقرائتكم خبر عن 617 مليونا تراجعا فى واردات مصر من دول شرق أوروبا.. إبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حققت الواردات المصرية من دول شرق أوروبا تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذا التكتل نحو 664 مليون دولار، مقابل مليار و281 ألف دولار في ابريل عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 617 مليون و444 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الواردات من اليونان بلغت نحو 19 مليون و886 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 115 مليون و475 ألف دولار في ابريل 2019، يليها أوكرانيا 170 مليون و397 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 266 مليون دولار ابريل 2019، ثم الواردات المصرية من قبرص مليون و499 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 25 مليون و743 ألف دولار.

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وضمت القائمة أيضا الواردات من المجر وبلغت 13 مليون و39 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 13 مليون و8 آلاف دولار ابريل 2019، وبلغت الواردات من بلغاريا نحو 10 مليون و205 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 15 مليون و114 ألف دولار ابريل 2019.

وشملت القائمة أيضا الواردات من تركيا والتي تراجعت لتصل إلى 214 مليون و620 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 326 مليون و778 ألف دولار في ابريل 2019، يليها الواردات من التشيك والتي بلغت 21 مليون و722 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 23 مليون و829 ألف دولار ابريل الماضي.