شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمراض المستثناة من التأمين الطبى ومنها العلاج النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركات التأمين العاملة فى نشاط التأمين الطبى عددا من الأمراض المستثناة من التغطية التأمينية والمصاريف المرتبطة بها أو الناتجة عنها وهى كالتالى:

1-العلاج أو الخدمات التى تقدم فى المنتجعات والمصحات ومؤسسات الرعاية طويلة الأجل والتى لا تعتبر مستشفى حسب التعريف السائد.

٢- الإقامة بالمستشفى الذى لا يرتبط بشكل مباشر بالعلاج أو بعد انقضاء الفترة المطلوبة للعلاج والتكاليف غير الطبية مثل النفقات الخاصة بالتليفون، الكافيتريا، الخ.

٣- العلاج لدى الخبراء الأجانب الزائرين.

٤- عمل جلسات العلاج الطبيعى أو إجراء التحاليل أو الأشعات داخل المستشفيات ما لم تكن لازمة للعميل أثناء إقامته بالمستشفى بغرض إجراء عملية جراحية.

٥- علاج السمنة أو النحافة.

٦--علاج عيوب النطق وجلسات التخاطب واختبارات الذكاء.

٧-الفحوصات الطبية الروتينية أو الفحوصات الجسمانية العامة، التلقيح ضد الأمراض، الفحوصات لأجل التوظيف أو السفر وفحص ما قبل الزواج.

٨- الفحوصات والعلاج المتعلق بالعقم والاختلال الوظيفى الجنسى أو قلة الخصوبة أو العجز الجنسى أو موانع الحمل أو التعقيم أو الحالات المشابهة لأى من الزوجين وكذلك عمليات التخصيب والتلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب والعلاج بالهرمونات والتكاليف الخاصة بعمليات تغيير الجنس.

٩-عمليات نقل وزراعة الأعضاء والعلاج المترتب على ذلك سواء للمتلقى أو المتبرع.

١٠-الأجهزة التصحيحية والأدوات الطبية المساعدة والأجهزة التعويضية وتركيب الأطراف الصناعية وأجهزة التقويم والتدعيم.

١١- الأمراض العقلية أو النفسية أو عدم التوافق العضلى أو العصبى أو الشلل أو السكتة الدماغية المستمرة.

١٢- أمراض الشيخوخة مثل ألزهايمر، سلس البول، التبول اللاارادى...الخ

١٣- الاشتراك فى الحرب سواء كانت معلنة أو غير معلنة والأعمال الإرهابية والشغب والتخريب والاضطرابات الأهلية أو أى عمل غير قانونى ويشمل ذلك فترة السجن عن هذه الأعمال وكذلك أى مرض أو إصابة أثناء تأدية الخدمة العسكرية.

١٤-العلاج خارج دولة الإقامة الا إذا كان مغطى بالوثيقة.

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١٥-الفيتامينات الا فى حالات مرض السكر والأنيميا ومتابعة الحمل إذا كان مغطى بالوثيقة.

١٦-الفيتامينات العالية التركيز أو أدوية التركيز أو المنبهات أو المستحضرات المعدنية أو علاج نقص الهرمونات أو الاسترويدات والمواد العضوية.

١٧- المنتجات التجميلية مثل الشامبوهات أو الصابون أو منشطات الشعر أو مزيلات الشعر أو المرطبات أو الكريمات أو أى منتجات مشابهة.

١٨-المستلزمات الغير طبية (الحفاضات..الخ).

١٩-إصلاح عيوب الأبصار وعمليات تشريط القرنية وزرع القرنية واستخدام الليزر فى عمليات النظر وعلاج النظر والجراحات التصحيحية.

٢٠- تقويم وتلميع الأسنان.

٢١-أمراض الدم وأمراض المناعة.

بالإضافة إلى عمليات الاستبدال والأجهزة التعويضية والدعامات الخارجية والأدوات الطبية تشمل ولكن لا تقتصر على مثبت الركبة أو مثبت الرقبة أو دعامات الظهر أو بطانات القدم أو دعامات تقوس القدم والأجهزة المساعدة على السمع أو أقلام حقن الأنسولين وغياراته أو شرائط تحليل السكر.

الرقبة أو الجبائر البلاستيكية أو أحذية القدم المفلطح أو فرش الأحذية أو الكراسى أو العجائز.

جميع التطعيمات (اللقاح والأمصال) والأدوية على سبيل الوقاية والأدوية الغير مجازاة والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة.

العلاج البديل ويشمل الأدوية العشبية أو العلاج الروحانى أو العلاج بالإبر الصينية أو العلاج باليوجا أو التنويم المغناطيسى أو المعالجة المثلية أو تصحيح المفاصل أو العلاج بالأوزون أو الأكسجين وأى علاج مشابه.

المصاريف الخاصة بالمولود أتناء فترة إقامة الأم وعلاج الأطفال المبتسرين وما يمكن أن ينتج عنه من مضاعفات.

العيوب الخلقية أو الأمراض الخلقية أو التشوهات أو الحالات الوراثية أو الاضطرابات المتطورة والمشكلات السلوكية.

علاج تصحيح العيوب السمعية.

المضاعفات الناتجة عن عمليات سابقة أو استكمال عمليات سابقة على سبيل المثال وليس الحصر رفع الشرائح أو المسامير أو رفع القساطر أو استكمال مرحلة أخرى لعملية سابقة.