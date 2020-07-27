هيومن سوفت (HUMANSOFT) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 2699 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ اختراق السهم لخط اتجاهه الصاعد متوسط الأجل، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم القوي عند 2500 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2800 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,650 بينما مستوى المقاومة هو 2,700 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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