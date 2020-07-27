شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 850 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 840 فلس بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 820 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 830 بينما مستوى المقاومة هو 845 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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