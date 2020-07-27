شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 579 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 560 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التحسن للوصول لمستويات قد تصل الى 630 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 550 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 573 بينما مستوى المقاومة هو 587 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد