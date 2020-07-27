المباني (MABANEE) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 27-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 579 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 560 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم بعض التحسن للوصول لمستويات قد تصل الى 630 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 573 بينما مستوى المقاومة هو 587 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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