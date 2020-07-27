شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عن مستوى 276 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 269 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 250 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 290 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 264.0 بينما مستوى المقاومة هو 275.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط