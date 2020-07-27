شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 21٫40 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 25 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 15 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 26 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.9 بينما مستوى المقاومة هو 22.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط