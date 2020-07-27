شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 508 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 460 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 550 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 500 بينما مستوى المقاومة هو 510 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط