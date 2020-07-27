شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫76 ريال، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6٫30 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.53 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط