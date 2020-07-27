شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وبفجوة سعرية خلال تداولات امس الأحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫888 ريال، في ظل ارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 0٫97 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫83 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.87 وبين مستوى المقاومة هو 0.91 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد