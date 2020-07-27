شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يسجل أعلى مستوى عامين ونصف -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 0٫803 ريال وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين ونصف،مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0٫72 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 0٫90 ريال كمستوى أول ثم 1 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.77 وبين مستوى المقاومة هو 0.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد