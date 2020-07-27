شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK)يغلق بدون اي تغيير -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 18٫09 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة القوي عند 18٫30 ريال، والذي فشل السهم في تجاوزه منذ الشهر الماضي،كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلكن توقع ان يشهد السهم تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 17٫30 ريال كمستوى أول ثم 16٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط