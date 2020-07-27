شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب تأكيد مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة عبر الإنترنت استضافتها كانجانيوز على أن أسعار الفائدة السلبية لن تكون مفيدة في الظروف الحالية وأن تدابير السياسة النقدية الجديدة ستأتي بتكاليف، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.52% إلى مستويات 0.7130 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7093، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7131، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7087، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7105.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 7.0% مقابل 15.7% في أيار/مايو الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 3.5% مقابل 3.7% في أيار/مايو.