شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 5263 نقطة، ليخسر بذلك المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ويلامس المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5300 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,220 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,297 نقطة