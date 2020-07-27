شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 5263 نقطة، ليخسر بذلك المؤشر مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ويلامس المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5300 نقطة، والذي نتوقع ان يضغط على المؤشر مرة أخرى لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,220 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,297 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 27-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.