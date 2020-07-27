شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد- 19» يغير أولويات الشركات الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة
ترجح وكالة التقييم الائتماني العالمية «ستاندرد أند بورز» أن ينصب تركيز شركات دول مجلس التعاون الخاضعة لتقييمها الائتماني في المرحلة المقبلة على صيانة وجودها أكثر منه على النمو، وقالت في تقرير حديث لها إن أولويات الشركات الخليجية بعد كوفيد -19 سوف تتغير مع التركيز على ترشيد الإنفاق وإدارة السيولة، والحفاظ على التدفقات النقدية، وفي المقابل ترجح الوكالة أن يتراجع نصيب الاستثمارات الجديدة من أولويات الشركات الخليجية على مستوى غالبية القطاعات في المرحلة المقبلة ليأتي في ذيل الأولويات.
وتتوقع الوكالة انكماش الناتج المحلي لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري نتيجة للجائحة وتدابير الإغلاق الاقتصادي التي استهدفت احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وذلك يعني أن ظروف العمل، خاصة مع استمرار المخاوف من الفيروس، ستبقى على درجة من الضعف في الفصول القليلة المقبلة.
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